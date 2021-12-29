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Пропавшего 49-летнего жителя Ростовской области нашли живым

Пропавшего 49-летнего жителя Ростовской области нашли живым
Пропавший в Ростовской области 49-летний мужчина найден живым спустя четыре дня. О местонахождении Виталия Бычко не было информации с 6 января.

Rostov.ru сообщал, что мужчина живет в Ростове, но может оказаться и в другом городе. Родные забили тревогу, когда Виталий перестал выходить на связь. Они стали переживать, что с ним могло что-то случиться, поэтому пошли в полицию. К поиску также подключились волонтеры поискового отряда и СМИ.

Спустя четыре дня поисков его нашли живым сотрудники полиции. Где все это время находился мужчина и почему не вышел на связь с родными, остается неизвестным.
Фото: Лиза Алерт.
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