В Ростовской области пропавший 68-летний мужчина найден живым
Пропавшего пенсионера нашли живым в Ростовской области. Владимир Самойлов не выходил на связь больше суток.
Как сообщал Rostov.ru, мужчина ушел из дома 26 ноября и не вернулся. Родные забили тревогу: обратились к волонтерам и написали заявление в полицию. По словам родных, у пенсионера проблемы с памятью, поэтому он может забыть, как его зовут, или потеряться.
Спустя сутки, 27 ноября, мужчину нашли живым. Где все это время находился Владимир и почему не выходил на связь, пока не известно.