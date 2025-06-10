Суд над подозреваемым в жестоком убийстве девочки в Ольгинской будет закрытым

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В Ростовском областном суде будут рассматривать дело мужчины, обвиняемого в жестоком убийстве 8-летней девочки. Как сообщает DonDay, заседание пройдет в закрытом режиме 19 июня.В отношении Руслана Ш. возбуждено уголовное дело по статьям «Похищение», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Убийство».История произошла 17 мая 2024 года в станице Ольгинской Аксайского района. По версии следствия, мужчина увидел второклассницу, которая вышла за продуктами, и заговорил с ней. Он пообещал подвезти девочку домой, а затем силой посадил ее в эвакуатор.Руслан Ш. вывез школьницу в безлюдное место и надругался над ней. Чтобы скрыть преступление, он задушил ребенка и скрылся.Сейчас мужчина находится под стражей.