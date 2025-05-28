Фото: Дондей

Обвиняемого в убийстве второклассницы будут судить в Ростовском областном суде. Об этом сообщил DonDay со ссылкой на пресс-службу суда.Руслана Ш. обвиняют по четырем статьям: «Похищение», «Изнасилование», «Насильственные действия сексуального характера» и «Убийство».Трагедия произошла 17 мая 2024 года в станице Ольгинской Аксайского района. По версии следствия, Руслан Ш. заметил второклассницу, ходившую в магазин за сладостями. Он предложил подвезти ее домой, но силой посадил в машину. В безлюдном месте он надругался над девочкой, а затем задушил, чтобы скрыть преступление.В станице началась масштабная поисковая операция. Десятки людей искали девочку в магазинах, аптеках и на детских площадках.Появилось видео, на котором девочка сидит в машине эвакуаторщика Руслана Ш. Жители были готовы устроить самосуд, если бы не полиция. Они проверили маршрут эвакуаторщика и нашли тело девочки в лесополосе.Вскоре полицейские задержали мужчину. Сначала он отрицал свою вину, но затем признался во всем. Руслан Ш. находится под стражей. Его дело передали в Ростовский областной суд, но заседание еще не назначено.