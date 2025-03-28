Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Проект по ремонту публичной библиотеки Ростова назвали уродством

Проект по ремонту публичной библиотеки Ростова назвали уродством
В Ростове планируется капитальный ремонт Донской публичной библиотеки. На эти цели предусмотрено более двух миллиардов рублей.

Согласно данным с сайта госзакупок, заказчиком работ выступает сама библиотека. Завершить капитальный ремонт планируется до конца 2027 года.

В рамках проекта будут обновлены кровля и фасад здания, а также книгохранилище. Кроме того, планируется установка архитектурной подсветки. В основном здании библиотеки появятся малый зал, студия звукозаписи и кафе.

Однако не всем понравилась эта идея. Общественники выражают опасения, что замена фасада может изменить уникальный облик здания. Некоторые из них выразили свое недовольство в резкой форме. Ростовский краевед, экскурсовод и защитник исторического наследия Геннадий Крольман назвал предстоящие работы «лютым уродством» и «дегенератством».

- Судя по документам, облицовку туфом на фасаде будут полностью уничтожать и делать вместо нее вентфасад типа туфом, но новым. Цоколь будут облицовывать гранитом (классическим могильным?). Пока не ясно, что там с интерьерами, но местами будут подвесные потолки и замена окон и дверей, - написал градозащитник.

В прессе уже появились негативные отклики на объявленный тендер на ремонт публичной библиотеки. Общественный резонанс может помочь сохранить библиотеку в её оригинальном состоянии.
Фото: госзакупки/Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.