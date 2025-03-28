Проект по ремонту публичной библиотеки Ростова назвали уродством

Фото: госзакупки/Дондей

В Ростове планируется капитальный ремонт Донской публичной библиотеки. На эти цели предусмотрено более двух миллиардов рублей.Согласно данным с сайта госзакупок, заказчиком работ выступает сама библиотека. Завершить капитальный ремонт планируется до конца 2027 года.В рамках проекта будут обновлены кровля и фасад здания, а также книгохранилище. Кроме того, планируется установка архитектурной подсветки. В основном здании библиотеки появятся малый зал, студия звукозаписи и кафе.Однако не всем понравилась эта идея. Общественники выражают опасения, что замена фасада может изменить уникальный облик здания. Некоторые из них выразили свое недовольство в резкой форме. Ростовский краевед, экскурсовод и защитник исторического наследия Геннадий Крольман назвал предстоящие работы «лютым уродством» и «дегенератством».- Судя по документам, облицовку туфом на фасаде будут полностью уничтожать и делать вместо нее вентфасад типа туфом, но новым. Цоколь будут облицовывать гранитом (классическим могильным?). Пока не ясно, что там с интерьерами, но местами будут подвесные потолки и замена окон и дверей, - написал градозащитник.В прессе уже появились негативные отклики на объявленный тендер на ремонт публичной библиотеки. Общественный резонанс может помочь сохранить библиотеку в её оригинальном состоянии.