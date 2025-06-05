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На сайте донской публички объявили о голосовании по проекту капитального ремонта

На сайте донской публички объявили о голосовании по проекту капитального ремонта
На сайте Донской государственной публичной библиотеки 3 июня стартовало голосование по проекту предстоящего капитального ремонта.

С помощью чат-бота жители города могут выразить своё отношение к проекту и высказать замечания по проектно-сметной документации. Однако вызывает удивление, что с одного аккаунта можно проголосовать несколько раз.

В конце марта разразился скандал, связанный с ремонтом исторического здания. Городские власти обнародовали проектную документацию, которая предусматривала ремонт здания библиотеки стоимостью более 2 миллиардов рублей. В рамках проекта планировалось полностью снять облицовку с исторического строения, что вызвало возмущение у защитников города. Они опасались, что такой подход может лишить здание его аутентичности.

Когда опубликуют результаты голосование неизвестно.
Фото: Дондей
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