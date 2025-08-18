Новости
На Дону туристка повредила ногу, когда пыталась пройти к лесному источнику

В Ростовской области туристка повредила ногу, когда пыталась пройти к лесному источнику. Об этом проинформировали в ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».

Группа отдыхающих, приехавших из области, проводила отпуск в санатории, расположенном в станице Вешенской. Однажды участники группы решили посетить местный родник, находящийся в лесном массиве. Дорога к источнику проходила через лес и предполагала преодоление крутого обрыва. Во время спуска одна из женщин не удержалась на ногах и травмировалась.

Прибывшая на место бригада скорой помощи не имела возможности добраться до пострадавшей из-за завалов деревьев, перекрывших лесную дорогу. В связи с этим к месту происшествия были направлены спасатели, имеющие опыт в проведении водных операций.

Сотрудники службы спасения устранили препятствия на дороге и транспортировали женщину к машине скорой помощи для дальнейшей перевозки в больницу.
Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»
