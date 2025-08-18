Ростовчанам рассказали о традициях и приметах на Яблочный Спас

Фото: Нейросеть

Ежегодно 19 августа православные христиане отмечают Преображение Господне, в народе известное как Яблочный Спас. В этой статье мы расскажем об истории и традициях этого важного церковного праздника.Этот день посвящен воспоминанию о том, как Иисус Христос явил своим ученикам свою божественную природу. Согласно библейскому повествованию, Иисус, взяв с собой апостолов Петра, Иакова и Иоанна, поднялся на гору Фавор для молитвы.На вершине горы произошло чудо: Христос преобразился, и Его лицо просияло, как солнце. Рядом с Ним явились пророки Илия и Моисей, беседовавшие с Иисусом о Его предстоящих страданиях и смерти.Народное название Яблочный Спас появилось потому, что в этот день совершается освящение плодов нового урожая, особенно яблок. Праздник также называют "первыми осенинами", что символизирует приближение осени.Традиция освящения яблок заменила собой освящение винограда, которое практиковалось в Греции. До Преображения верующие воздерживаются от употребления яблок нового урожая. Яблочный Спас имеет духовное значение, призывая к прощению, благодарности и духовному очищению. В народной традиции он отражает связь человека с природой и сменой времен года. Освященные яблоки символизируют плодородие и божественное благословение.Накануне праздника в храмах совершаются торжественные богослужения. Священники облачаются в белые одежды, символизирующие свет Фаворской горы.Утром 19 августа совершаются литургия и крестный ход. После литургии священник освящает яблоки и другие плоды нового урожая, окропляя их святой водой.По традиции после богослужения верующие делятся урожаем с нуждающимися, угощают близких и соседей. В старину на Яблочный Спас гадали о будущем урожае, любви и судьбе. Угощение яблоком от молодого человека девушке считалось признанием в симпатии.Одним из ключевых элементов празднования были метеорологические предсказания и изучение окружающего мира. Бытовало мнение, что характер Яблочного Спаса давал возможность предвидеть грядущие осенние и зимние месяцы. В этот период внимательно следили за природными явлениями и небесными светилами, стремясь истолковать тайные символы: число звезд в ночном небе, действия пернатых, насекомых и воздушных потоков расценивались как предзнаменования на предстоящий год.