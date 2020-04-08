На Дону утвердили пакет мер для поддержки населения

В Ростовской области по инициативе губернатора Василия Голубева приняты ряд мер для поддержки населения в период распространения коронавирусной инфекции.В частности, глава региона предложил при расчёте мер социальной поддержки применять 1,5 размера величины прожиточного минимума. В настоящее время прожиточный минимум в регионе составляет 10 039 рублей. Таким образом на помощь от государства смогут рассчитывать семьи, в которых доход на одного члена семьи не превышает 15 058 рублей.Кроме того, если разница между прожиточным минимумом и среднедушевым доходом семьи ниже 10%, то семья получит 1000 рублей.Также по инициативе губернатора будет увеличен размер ежемесячного денежного вознаграждения приёмным семьям для пожилых и инвалидов. Сумма составит 5 000 рублей.Предложения главы региона поддержали депутата Законодательного собрания Ростовской области на внеочередном заседании донского парламента 9 апреля. Депутаты проголосовали за введение дополнительных мер социальной помощи жителям Ростовской области, в том числе семьям с детьми от 3 до 7 лет.Уже принято решение, что все выплаты по социальным пособиям автоматически будут продлены до 1 октября 2020 года. Кроме того, восстановлены льготы и жилищные субсидии для людей, у которых есть долг по ЖКУ.Выплаты по новым пособиям жители Дона начнут получать после 15 апреля.