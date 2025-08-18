Новости
Фанаты назвали отношения Анастасии Костенко и Дмитрия Тарасова показухой

Отношения Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко назвали показухой. Негативные комментарии оставили фанаты под новым видеороликом.

Дмитрий Тарасов разместил, как сделал супруге неожиданный сюрприз. Он приехал к жене в Сочи без предупреждения. Новая публикация подписчиков не обрадовала. Напротив, люди посчитали поцелуи в кадре «показухой».

Фанаты считают, что Тарасов таким образом пытается замести следы от недавнего скандала.

Ранее в соцсетях распространяли фото, где Тарасов находится в компании полуголых моделей. Он сделал с ними селфи и попросил номер телефона.
Фото: СоцСети
