Застройщик из Ростовской области судится с Минстроем из-за госконтракта

Фото: Яндекс.Карты

В Арбитражный суд Ростовской области поступил иск от строительной фирмы к Минстрою Ростовской области. Информация об этом инциденте зафиксирована в судебных документах.Согласно материалам дела, причиной спора стало невыполнение условий договора по реконструкции здания школы, расположенной в Милютинском районе. Весной 2024 года министерство объявило тендер на сайте госзакупок для поиска подрядчика, который бы осуществил необходимые ремонтные работы. В результате конкурсного отбора ООО «Люмар-Проект» было признано победителем и заключило контракт. Компания обязалась завершить все работы до 10 декабря 2024 года.Однако, к концу марта 2025 года, обязательства подрядчиком выполнены не были. В соответствии с законодательством, заказчик потребовал от компании выплату неустойки, размер которой на март 2025 года составил 327 600 рублей. Не получив компенсацию, в августе 2025 года контракт был расторгнут в одностороннем порядке.Компания-застройщик не согласилась с таким решением и обратилась в суд с иском к Министерству строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области, представляемого ГБУ «Ростовоблстройзаказчик», требуя признать недействительным отказ от исполнения государственного контракта от 06.05.2024 № 17.Тем не менее, суд отклонил аргументы ООО «Люмар-Проект», сочтя их несостоятельными, и отказал в удовлетворении заявления о принятии обеспечительных мер.