Высокая пожароопасность пятого класса прогнозируется в Ростовской области

Высокая пожароопасность прогнозируется в Ростовской области. В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что она ожидается до конца суток 18 августа и в течение 19 августа.

Так, чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается местами в северо-западных, северо-восточных, южных районах и в Приазовье. Сухая растительность может легко воспламениться в Белокалитвинском, Дубовском, Егорлыкском, Зерноградском, Зимовниковском, Кагальницком, Каменском, Красносулинском, Кашарском, Миллеровском, Октябрьском, Орловском, Песчанокопском, Пролетарском, Сальском, Тарасовском, Родионово-Несветайском, Целинском, Чертковском районах и в городах Гуково, Донецке, Зверево, Каменске-Шахтинском, Новошахтинске, Шахтах.

А пожароопасность четвертого класса действует в Аксайском, Багаевском, Веселовском, Верхнедонском, Заветинском, Константиновском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Мартыновском, Милютинском, Морозовском, Мясниковском, Неклиновском, Обливском, Ремонтненском, Семикаракорском, Тацинском, Цимлянском, Шолоховском районах и городе Таганроге.

Спасатели рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности.
Фото: МЧС России
