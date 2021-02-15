Президент России назначил прокурором Ростовской области Романа Праскова
Надзорное ведомство донского региона возглавил прокурор Тульской области Роман Прасков. Соответствующий указ президент РФ подписал 17 февраля.
Как сообщал Rostov.ru, Роман Прасков родился в 1979 году в городе Белогорске Амурской области. Он окончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ. За годы работы занимал должности следователя, старшего следователя при ОВД по Белогорску и району. В 2006 году его приняли на службу в органы прокуратуры Амурской области.
В 2012 году Романа Праскова перевели в прокуратуру Приморского края. Там он работал прокурором, помощником прокурора и начальником различных отделов прокуратуры. Спустя четыре года он возглавил прокуратуру Брянской области, а в 2018-м - Тульской области.
Место прокурора Ростовской области стало вакантным еще в 2020 году, когда Юрий Баранов ушел в отставку. С тех пор обязанности прокурора исполнял Сергей Паволин.