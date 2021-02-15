Президент России назначил прокурором Ростовской области Романа Праскова

Надзорное ведомство донского региона возглавил прокурор Тульской области Роман Прасков. Соответствующий указ президент РФ подписал 17 февраля.Как сообщал Rostov.ru, Роман Прасков родился в 1979 году в городе Белогорске Амурской области. Он окончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ. За годы работы занимал должности следователя, старшего следователя при ОВД по Белогорску и району. В 2006 году его приняли на службу в органы прокуратуры Амурской области.В 2012 году Романа Праскова перевели в прокуратуру Приморского края. Там он работал прокурором, помощником прокурора и начальником различных отделов прокуратуры. Спустя четыре года он возглавил прокуратуру Брянской области, а в 2018-м - Тульской области.Место прокурора Ростовской области стало вакантным еще в 2020 году, когда Юрий Баранов ушел в отставку. С тех пор обязанности прокурора исполнял Сергей Паволин.