Прокурором донского региона может стать руководитель ведомства Тульской области
Надзорное ведомство Ростовской области может возглавить прокурор Тульской области. По информации сайта Совета Федерации, вопрос о переводе в донской регион Романа Праскова решится 9 февраля.
Как сообщал Rostov.ru, исполняющий обязанности прокурора донского региона Сергей Паволин возглавит надзорное ведомство в Мурманской области. Старшего сотрудника юстиции переведут на новую должность на севере России, как только в Ростовской области будет прокурор.
И.о. прокурора донского региона Сергей Паволин.
На должность зампрокурора может быть назначен один из заместителей главы надзорного ведомства Хабаровского края. Им станет либо 45-летний Владислав Серый, либо 46-летний Максим Собчук.
Предыдущий прокурор, 60-летний Юрий Баранов, ушел в отставку в июне 2020 года. Вслед за ним рапорт об увольнении написал его заместитель - 44-летний Алексей Розин. Другой зампрокурора - 49-летний Сергей Фрост - покинул пост в связи с назначением на должность главы надзорного ведомства в Архангельской области. Донской регион оказался «обезглавлен» почти на полгода.