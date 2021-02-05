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Прокурором донского региона может стать руководитель ведомства Тульской области

Прокурором донского региона может стать руководитель ведомства Тульской области

Надзорное ведомство Ростовской области может возглавить прокурор Тульской области. По информации сайта Совета Федерации, вопрос о переводе в донской регион Романа Праскова решится 9 февраля.

Как сообщал Rostov.ru, исполняющий обязанности прокурора донского региона Сергей Паволин возглавит надзорное ведомство в Мурманской области. Старшего сотрудника юстиции переведут на новую должность на севере России, как только в Ростовской области будет прокурор.

И.о. прокурора донского региона Сергей Паволин.

На должность зампрокурора может быть назначен один из заместителей главы надзорного ведомства Хабаровского края. Им станет либо 45-летний Владислав Серый, либо 46-летний Максим Собчук.

Предыдущий прокурор, 60-летний Юрий Баранов, ушел в отставку в июне 2020 года. Вслед за ним рапорт об увольнении написал его заместитель - 44-летний Алексей Розин. Другой зампрокурора - 49-летний Сергей Фрост - покинул пост в связи с назначением на должность главы надзорного ведомства в Архангельской области. Донской регион оказался «обезглавлен» почти на полгода.

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