Экс-прокурор из Белой Калитвы возглавил межрайонную прокуратуру в Крыму

Бывший прокурор из Белой Калитвы назначен прокурором Джанкойской прокуратуры в Крыму. Генпрокурор РФ Игорь Краснов подписал соответствующий приказ.Известно, что Владимир Шевченко родился в Ростовской области. Будущий прокурор проходил службу с 2001 года в органах прокуратуры. За время службы в органах занимал такие должности, как старший следователь, помощник и заместитель Белокалитвинского городского прокурора.Также Шевченко был прокурором Октябрьского района Ростовской области. В Белой Калитве назначен прокурором в 2013 году, где и работал вплоть до получения новой должности.