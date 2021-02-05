Совфед одобрил кандидатуру Романа Праскова на должность прокурора Ростовской области
Совфед согласовал кандидата на должность прокурора Ростовской области. Надзорное ведомство донского региона возглавит 41-летний Роман Прасков. Заседание состоялось 9 февраля.
Роман Прасков родился в городе Белогорске Амурской области. Он окончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ. За годы работы занимал должности следователя, старшего следователя при ОВД по Белогорску и району, а также и.о. замруководителя межрайонного следственного отдела по Белогорскому району СУ СК при прокуратуре РФ по Амурской области. Также занимал пост прокурора, а позже - старшего прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области.
В 2012 году Романа Праскова перевели в прокуратуру Приморского края. Там он работал прокурором, помощником прокурора и начальником различных отделов прокуратуры. Спустя четыре года он возглавил прокуратуру Брянской области, а в 2018-м - Тульской области.
Как сообщал Rostov.ru, и.о. прокурора донского региона Сергея Паволина назначат на должность прокурора Мурманской области, как только на его место переведут нового прокурора. А на пост зампрокурора назначат одного из замов прокурора Хабаровского края - 45-летнего Владислава Серого или 46-летнего Максима Собчука.