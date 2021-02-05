Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Совфед одобрил кандидатуру Романа Праскова на должность прокурора Ростовской области

Совфед одобрил кандидатуру Романа Праскова на должность прокурора Ростовской области
Совфед согласовал кандидата на должность прокурора Ростовской области. Надзорное ведомство донского региона возглавит 41-летний Роман Прасков. Заседание состоялось 9 февраля.

Роман Прасков родился в городе Белогорске Амурской области. Он окончил Дальневосточный юридический институт МВД РФ. За годы работы занимал должности следователя, старшего следователя при ОВД по Белогорску и району, а также и.о. замруководителя межрайонного следственного отдела по Белогорскому району СУ СК при прокуратуре РФ по Амурской области. Также занимал пост прокурора, а позже - старшего прокурора отдела по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры области.

В 2012 году Романа Праскова перевели в прокуратуру Приморского края. Там он работал прокурором, помощником прокурора и начальником различных отделов прокуратуры. Спустя четыре года он возглавил прокуратуру Брянской области, а в 2018-м - Тульской области.

Как сообщал Rostov.ru, и.о. прокурора донского региона Сергея Паволина назначат на должность прокурора Мурманской области, как только на его место переведут нового прокурора. А на пост зампрокурора назначат одного из замов прокурора Хабаровского края - 45-летнего Владислава Серого или 46-летнего Максима Собчука.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.