Разваливающийся многоквартирный дом на Катаева в Ростове в очередной выставили на торги

Фото: Яндекс.Карты

В Ростове-на-Дону вновь выставлен на аукцион ветхий многоквартирный дом, расположенный на улице Катаева. Соответствующее объявление размещено на портале «ГИС торги».Речь идет о здании под номером 134А по улице Катаева, которое уже давно не заселено. Данный объект недвижимости принадлежит муниципалитету. В июле прошлого года дом был официально признан аварийным и подлежащим демонтажу. Первоначальная стоимость лота составляет 11,8 миллиона рублей.Заявки на участие в аукционе принимаются до 11 ноября. Результаты торгов будут объявлены через восемь дней после завершения приема заявок от потенциальных покупателей.Стоит подчеркнуть, что это уже третья попытка продать данный объект с аукциона. Первая попытка, предпринятая в 2024 году, оказалась неудачной из-за отсутствия интереса со стороны участников. Повторный аукцион, проведенный в конце лета 2025 года, также не принес результатов по аналогичной причине – отсутствие заявок.