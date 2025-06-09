Больного раком медика перевезли из Азова в больницу Ростова

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После публикации в СМИ больного раком студента-медика перевезли в Ростов. Сейчас 19-летний Никита Маркушин находится в областной больнице.Как сообщает портал Donday, парню сразу начали активную терапию. В больнице Азова у него отнимались конечности, а тут чувствительность стала восстанавливаться. Сам Никита и его родные надеются, что врачи помогут ему выздороветь.Никита работал санитаром в больнице Азова. В начале июня на его теле появились неизвестные пятна, а вскоре врачи местной больницы поставили ему страшный диагноз — острый лейкоз.Врачи сказали родителям, что состояние Никиты тяжёлое и он может не перенести транспортировку в Ростов. Благодаря освещению в СМИ и социальных сетях родственники добились его перевода.Сейчас Никита проходит лечение и не теряет оптимизма. Ведь он сам учился на фельдшера и знает не понаслышке, что нельзя опускать руки и терять веру.Молодому медику по-прежнему требуется переливание крови. Сдать кровь можно по адресу: город Ростов, улица Ченцова, 71/63б.