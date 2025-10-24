ФК "Ростов" оштрафовали за неподобающее поведение в 12-м туре РПЛ

Фото: ФК Спартак

За неподобающее поведение во время матча против «Спартака» контрольно-дисциплинарным комитетом РФС оштрафован футбольный клуб «Ростов». Этот матч проходил 18 октября в рамках чемпионата Российской Премьер-Лиги.В ходе игры желтые карточки получили шесть игроков и один представитель тренерского штаба ростовской команды. Матч завершился с ничейным результатом – 1:1.По результатам заседания КДК РФС было решено наложить на «Ростов» штраф в размере 100 тысяч рублей. Также штрафные санкции были применены и к московскому клубу.Руководитель комитета Артур Григорьянц сообщил РИА Новости, что «Спартак» был оштрафован на 40 тысяч рублей за то, что болельщики скандировали оскорбления в адрес арбитра.