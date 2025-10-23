В Ростовской области двое 15-летних подростков пострадали в аварии

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В Волгодонском районе Ростовской области двое 15-летних подростков пострадали в ДТП. Авария произошла 23 октября в хуторе Потапове.По предварительным данным, 15-летний мальчик на питбайке «Такки» двигался в районе дома № 39 по Комсомольской. Он хотел пойти на обгон, и двухколесный транспорт врезался в «Черри Тиго 7». В этот момент машиной управлял 32-летний мужчина.Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, двое 15-летних парней на питбайке пострадали.