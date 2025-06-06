В Азове санитара с острым лейкозом не хотят перевозить на лечение в Ростов

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В Азове Ростовской области санитара Центральной районной больницы с острым лейкозом не хотят перевозить на лечение в Ростов. Об этом сообщает Donday со ссылкой на 19-летнего Никиты Маркушина.Молодой человек работает санитаром в Азовской районной больнице. Три дня назад он почувствовал ухудшение самочувствия. Коллеги решили, что он подхватил инфекцию и его положили в инфекционное отделение. Анализы крови показали, что у Никиты острый лейкоз.Тогда родители поспешили спасать сына. Через три дня его самочувствие ухудшилось. Он не может самостоятельно ходить и плохо разговаривает.По словам врачей, парень не сможет перенести дорогу. Но в палате ему может стать только хуже. Он не может встать с постели и почти не разговаривает.Врачи утверждают, что парень просто не перенесет дорогу. Однако оставшись в палате он может не дожить и до понедельника. Семья просит помощи у губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря. Родные Никиты надеются, что парня переведут в Ростовскую областную больницу.В данный момент ему требуется переливание крови. Сдать ее можно по адресу: город Ростов, улица Ченцова 71/63б. Если вы сможете помочь с перевозкой Никиты в Ростов, позвоните по номеру: 8-908-505-81-75 (Евгений отец).