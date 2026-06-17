Помощник механика теплохода предстанет перед судом в Ростовской области по делу о гибели коллеги

Фото: Южная транспортная прокуратура

В Ростовской области завершили следствие по уголовному делу в отношении 27-летнего помощника механика грузового теплохода. Молодой специалист обвиняется в нарушении требований охраны труда, которое привело к гибели механика судна. Опасный инцидент произошел 27 июля 2025 года в порту Старая Станица.По версии следствия, во время проведения швартовых работ на теплоходе «Капитан Загрядцев» возникло критическое натяжение одного из канатов. В результате его внезапного разрыва одна из частей снасти смертельно травмировала механика.Как сообщили в Западном МСУТ СК России, именно на помощника механика были возложены обязанности по обеспечению безопасности при швартовых операциях. Следствие считает, что обвиняемый не обеспечил должного укрытия членов швартовой бригады в безопасной зоне, что и стало причиной трагедии.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Как уточнили в Южной транспортной прокуратуре, подсудимому грозит до четырех лет лишения свободы, а также возможное лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.