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Помощник механика теплохода предстанет перед судом в Ростовской области по делу о гибели коллеги

Помощник механика теплохода предстанет перед судом в Ростовской области по делу о гибели коллеги

В Ростовской области завершили следствие по уголовному делу в отношении 27-летнего помощника механика грузового теплохода. Молодой специалист обвиняется в нарушении требований охраны труда, которое привело к гибели механика судна. Опасный инцидент произошел 27 июля 2025 года в порту Старая Станица.

По версии следствия, во время проведения швартовых работ на теплоходе «Капитан Загрядцев» возникло критическое натяжение одного из канатов. В результате его внезапного разрыва одна из частей снасти смертельно травмировала механика.

Как сообщили в Западном МСУТ СК России, именно на помощника механика были возложены обязанности по обеспечению безопасности при швартовых операциях. Следствие считает, что обвиняемый не обеспечил должного укрытия членов швартовой бригады в безопасной зоне, что и стало причиной трагедии.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Как уточнили в Южной транспортной прокуратуре, подсудимому грозит до четырех лет лишения свободы, а также возможное лишение права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Фото: Южная транспортная прокуратура
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