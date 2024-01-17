В Ростове на грузовом теплоходе капитан избил помощника механика

Фото для иллюстрации: Денис Демков

В порту Ростова на грузовом теплоходе произошла драка. Происшествие случилось 14 января. Информацию об этом подтвердил источник Rostov.ru.На судне, которое должно было отплывать в Турцию, случился конфликт между капитаном и помощником механика. После словесной перепалки командир корабля вышел из себя. Он набросился на работника и начал его избивать. В конечном итоге несчастного доставили в больницу.После этого в порт приехали правоохранители, чтобы разобраться в ситуации. Капитан корабля, чтобы избежать проблем, предложил им 200 долларов. После этого моряка задержали.Как сообщили в УТ МВД по СКФО, по факту инцидента на теплоходе проводится проверка.