В Ростовской области перед судом за гибель водителя предстанет механик

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В Ростовской области перед судом предстанет механик, чьи действия стали причиной смерти водителя. Трагический случай произошел в марте 2024 года в Аксае.Следствие установило, что 46-летний механик, работающий в коммерческой организации, нес ответственность за соблюдение норм безопасности на рабочем месте. В тот день в мастерскую заехал 19-летний водитель самосвала, нуждающийся в ремонте. Молодой человек находился рядом с машиной во время проведения работ, что было нарушением правил охраны труда. В процессе ремонта рабочие опустили кузов самосвала, и тяжелая конструкция придавила водителя, что привело к его гибели.По данным Следственного управления СК России по Ростовской области, в отношении механика возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда». Дело передано в Аксайский районный суд для рассмотрения, сообщили в прокуратуре Ростовской области. Механика ожидает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет и запрет на выполнение определенных профессиональных обязанностей сроком до трех лет.