В Азове из окна многоэтажного дома выпала пенсионерка и разбилась насмерть

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В городе Азове Ростовской области несчастный случай произошел с пенсионеркой, выпавшей из окна многоэтажного дома, в результате которого она скончалась на месте от полученных травм. Инцидент случился 28 октября на улице Макаровского.По словам свидетелей, бабушка выпала с окна пятого этажа около 19:00. На вид ей было 85 лет.Тело женщины было обнаружено возле дома № 29. Жители попытались оказать помощь пенсионерке и вызвали «скорую». Но медики лишь зафиксировать смерть бабушки.Как рассказали соседи, бабушка жила одна. Причины случившегося пока не установлены.