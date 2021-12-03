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Под домашний арест отправили мужчину, устроившего смертельное ДТП под Ростовом

Под домашний арест отправили мужчину, устроившего смертельное ДТП под Ростовом
В Аксайском районном суде избрали меру пресечения мужчине, устроившему смертельную аварию. 60-летнего водителя внедорожника «Рендж Ровер» Сергея Р. отправили под домашний арест, несмотря на ходатайство о заключении под стражу. В прокуратуре Ростовской области добавили, что надзорное ведомство собирается обжаловать решение суда и настоять на том, чтобы мужчину поместили в СИЗО.

Сергей Р. стал фигурантом уголовного дела по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Трагедия случилась вечером 1 декабря на Северном обходе Ростова. 22-летний Сергей за рулем «ВАЗ-2115» ехал по Северному обходу Ростова. Неожиданно в отечественное авто врезался встречный внедорожник «Рендж Ровер». От легковушки практически ничего не осталось.

Погибший Сергей и пострадавшая Алина.

Водитель ВАЗа вместе с годовалой дочкой и 29-летней подругой Людмилой скончались на месте аварии. 22-летней жене Сергея, Алине, удалось выжить. Девушка до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице. Врачи борются за ее жизнь почти неделю.

Если вину 60-летнего водителя внедорожника признают, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Фото: DonDay.ru.
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