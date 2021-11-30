Уголовное дело завели на водителя внедорожника, устроившего смертельное ДТП под Ростовом
В отношении автомобилиста, устроившего ДТП с тремя погибшими под Ростовом, возбудили уголовное дело. Водителя «Рендж Ровера» обвиняют по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».
Трагедия произошла вечером 1 декабря на Северном обходе города. В районе 8-го километра мужчина за рулем люксового авто пошел на обгон. Он задел по касательной встречный «Хендай Акцент» и на большой скорости влетел лоб в лоб в «ВАЗ-2115». От сильнейшего удара обе машины отбросило с дороги. Отечественное авто превратилось в сплошную груду металлолома. У внедорожника разбита вся передняя часть.
В ДТП погибли двое взрослых и маленький ребенок. Пассажирку ВАЗа в тяжелом состоянии доставили в больницу. На место тут же выехали зампрокурора Ростовской области и прокурор Аксайского района.
На водителя внедорожника завели уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Известно, что ранее автомобилист неоднократно привлекался к административной ответственности за парковку на местах для инвалидов и остановку на пешеходном переходе или ближе пяти метров перед ним.