Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Уголовное дело завели на водителя внедорожника, устроившего смертельное ДТП под Ростовом

Уголовное дело завели на водителя внедорожника, устроившего смертельное ДТП под Ростовом
В отношении автомобилиста, устроившего ДТП с тремя погибшими под Ростовом, возбудили уголовное дело. Водителя «Рендж Ровера» обвиняют по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Трагедия произошла вечером 1 декабря на Северном обходе города. В районе 8-го километра мужчина за рулем люксового авто пошел на обгон. Он задел по касательной встречный «Хендай Акцент» и на большой скорости влетел лоб в лоб в «ВАЗ-2115». От сильнейшего удара обе машины отбросило с дороги. Отечественное авто превратилось в сплошную груду металлолома. У внедорожника разбита вся передняя часть.

В ДТП погибли двое взрослых и маленький ребенок. Пассажирку ВАЗа в тяжелом состоянии доставили в больницу. На место тут же выехали зампрокурора Ростовской области и прокурор Аксайского района.

На водителя внедорожника завели уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Известно, что ранее автомобилист неоднократно привлекался к административной ответственности за парковку на местах для инвалидов и остановку на пешеходном переходе или ближе пяти метров перед ним.
Фото: УГИБДД по Ростовской области.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.