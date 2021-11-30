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В ДТП под Ростовом разбилась молодая семья из Новошахтинска

В ДТП под Ростовом разбилась молодая семья из Новошахтинска
На фото: погибший Сергей с дочкой и уроженка Шахт Людмила.

В ДТП на Северном обходе Ростова разбилась семья из Новошахтинска. В аварии погибли трое: 22-летний водитель Сергей, его годовалая дочь и 29-летняя подруга из Шахт - Людмила.

Во время происшествия в машине находилась и жена Сергея. 22-летнюю Алину в тяжелом состоянии доставили в больницу. Врачи почти сутки борются за жизнь девушки.

Как сообщал Rostov.ru, трагедия случилась вечером 1 декабря. Сергей за рулем «ВАЗ-2115» ехал по Северному обходу Ростова. Неожиданно в отечественное авто врезался встречный внедорожник «Рендж Ровер». От сильнейшего удара обе машины отбросило в кювет. Легковушку смяло, как консервную банку, от нее буквально ничего не осталось.

На фото: погибший Сергей и пострадавшая Алина.

Сергей с дочкой и подругой Людмилой скончались от полученных травм на месте ДТП. Мать девочки чудом выжила, но пока находится в тяжелом состоянии в реанимации.

На 60-летнего водителя люксового автомобиля возбудили уголовное дело по статье «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Ему грозит до семи лет лишения свободы. Известно, что ранее автомобилист неоднократно привлекался к административной ответственности за парковку на местах для инвалидов и остановку на пешеходном переходе или ближе пяти метров перед ним.
Фото: соцсети.
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