На Дону предполагаемую виновницу ДТП, в котором погибли мама и ребёнок, отправили под домашний арест



В Ростовской области предполагаемой виновнице ДТП с двумя погибшими избрали меру пресечения. Женщину заключили под домашний арест.



Трагедия произошла 7 июня около 19 часов на трассе Семикаракорск — Старокузнецкое Лесничество. За рулём «ВАЗ-2107» ехала 26-летняя девушка. Она превысила скорость и на 27-м километре вылетела с дороги, после чего машина перевернулась. В результате 10-летний ребёнок и 39-летняя пассажирка, ехавшая на переднем сидении, погибли на месте. В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области добавили, что они не были пристёгнуты ремнями безопасности. Сама водитель и ещё одна пассажирка не пострадали.



После медицинского освидетельствования выяснилось, что автоледи находилась в состоянии алкогольного опьянения. К тому же, у неё не было прав — на тот момент девушка только проходила обучение в автошколе. Ещё одной причиной аварии стало то, что на колёса автомобиля была надета разная резина: летняя и зимняя.



- В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», - добавили в ведомстве.



Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста.