В Ростове пропавшего без вести 46-летнего мужчину нашли живым

Фото: Лиза Алерт

Пропавшего 46-летнего жителя Ростова нашли живым. Информации о местонахождении Сергея Макогонского не было с 29 октября.В тот день горожанин ушел из дома в неизвестном направлении. После этого он перестал отвечать на сообщения и звонки родственников. Близкие пытались самостоятельно отыскать мужчину, однако попытки оказались неудачными. Тогда за помощью обратились в полицию и к волонтерам.О том, что мужчину нашли живым, стало известно 31 октября. Где все это время находился неизвестный, не сообщается.