Спрос на постройки для загородных участков в Ростове-на-Дону подскочил на 150%

Фото: Rostov.ru

Аналитики зафиксировали значительный рост интереса жителей Ростова-на-Дону к готовым постройкам для частных домовладений. По данным сервиса Авито, рынок таких сооружений вырос на 20% по сравнению с 2024 годом.Лидером продаж остаются бытовки — на их долю пришлось 41% всех сделок. Навесы для машин, зон отдыха или сада заняли 15% рынка. Доля готовых домов составила 12%, причем именно эта категория показала оглушительный рост в 150%.Почти так же значительно, на 150%, увеличился спрос на беседки и бани — в последнее время происходит возрождение банных традиций.На 9% стали популярнее веранды, террасы и теплицы, которые ценятся за эстетику. Необходимые на даче постройки, такие как хозяйственные блоки, продаются активнее на 22%, а готовые гаражи — на 29%.