На Дону задержали подозреваемого в двойном убийстве жителя ЛНР

В Ростовской области правоохранительными органами был задержан мужчина, подозреваемый в совершении тяжкого преступления – двойного убийства. Как стало известно новостному порталу DonDay из собственных источников, Федор Миляев был схвачен в городе Каменске-Шахтинском, а именно – в микрорайоне Заводском этого населенного пункта.

Трагедия разыгралась утром 17 октября. Предварительное расследование указывает на то, что в результате внезапно вспыхнувшей ссоры Федор убил свою сестру и ее мужа. Осознав содеянное, злоумышленник попытался избежать ответственности, скрывшись с места преступления. После этого подозреваемый был объявлен в общероссийский розыск.

По информации, предоставленной источником, поимка Миляева произошла в том же районе, где ранее случилось жестокое преступление. В настоящее время задержанный находится под конвоем и направляется в здание Следственного комитета для проведения необходимых следственных мероприятий.
Фото: Соцсети
