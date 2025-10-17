Подозреваемый в двойном убийстве в Ростовской области мог уехать в ЛНР

Фото: ГУ МВД Ростовской области

Предполагаемый виновник в зверском убийстве семейной пары в Ростовской области, по всей видимости, сумел уйти в другой регион. Ужасное происшествие случилось сегодня, 17 октября, в городе Каменск-Шахтинский.Согласно информации, полученной от источника DonDay, разыскиваемый Федор Миляев, скорее всего, больше не находится в пределах Ростовской области. Наиболее вероятно, что он скрывается на территории Луганской Народной Республики.Напомним, что правоохранительные органы ведут розыск 49-летнего Федора Миляева. Предполагается, что подозреваемый использует автомобиль «Рено Логан» серебристого оттенка с государственным номером H966EO 181 для передвижения.Если вы узнали человека, изображенного на фотографии, или заметили указанную машину, просим незамедлительно сообщить об этом в близлежащий полицейский участок или по телефонам 8 (951) 493-09-66 и 8 (863) 657-28-31.