В Ростовской области мужчина из ЛНР убил сестру и ее мужа во время ссоры

Фото: Соцсети

Стали известны новые детали шокирующего двойного убийства, случившегося в Каменске-Шахтинском, в Ростовской области. Как сообщает Donday, ссылаясь на свой источник, в причастности к этому злодеянию подозревается близкий родственник погибшей.По данным источника, Федор Миляев приехал к сестре в гости. Во время встречи между ними произошла ссора. По предварительным данным, в ходе конфликта Федор достал нож и нанес удар сестре. Ее муж, пытаясь защитить супругу, также получил ранения.Осознав серьезность содеянного, злоумышленник попытался скрыться. Предполагается, что он мог покинуть Ростовскую область в ночь совершения преступления, поскольку его машина зарегистрирована в другом регионе.Если вы видели мужчину на фото просьба немедленно сообщить об этом в ближайший отдел полиции или по телефонам 8 (951) 493-09-66 и 8 (863) 657-28-31.