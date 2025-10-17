Фото: Правительство Ростовской области

В Ростове многоэтажку на Лермонтовской восстановили после атаки дрона. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.14 августа произошло чрезвычайное происшествие, связанное с беспилотным летательным аппаратом. Тогда дрон врезался в многоэтажный дом на улице Лермонтовской. Всего в происшествием в Октябрьском районе было повреждено 30 домов. На месте происшествия ввели режим чрезвычайной ситуации. К сожалению, не обошлось и без пострадавших. 13 человек получили ранения, среди них были двое детей. Шестерым потребовалась госпитализация. Для жильцов развернули пункт временного размещения в лицее № 50.Ремонтные работы стартовали сразу после происшествия. В течение месяца удалось восстановить около 700 стёкол и свыше 200 оконных рам, а также отремонтировать 50 балконов. На данный момент процесс остекления продолжается в 72 квартирах.К середине октября завершили работы по монтажу кровли и отделке фасада здания. Были восстановлены вентиляционные каналы, техническое помещение для выхода на крышу и машинное отделение лифта. На фасаде заменили три балконные плиты.Ремонт был завершён раньше запланированного срока.