Технология производства матрасов: процесс создания качественного сна

Фото: Rostov.ru.

Матрасы уже очень давно обеспечивают людям качественный и здоровый сон. Известно, что первые матрасы появились еще до нашей эры. Находки археологов говорят о том, что первый матрас появился в древних цивилизациях, таких как Египет и Месопотамия.Прародитель матраса делался из натуральных материалов: соломы, тростника, перьев птиц и шерсти животных. В наши дни матрасы делают из более современных материалов, которые отвечают всем стандартам и даже оказывают лечебные свойства.В нашем ролике вы узнаете, как делают матрасы.