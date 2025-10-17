Новости
Технология производства матрасов: процесс создания качественного сна

Матрасы уже очень давно обеспечивают людям качественный и здоровый сон. Известно, что первые матрасы появились еще до нашей эры. Находки археологов говорят о том, что первый матрас появился в древних цивилизациях, таких как Египет и Месопотамия.

Прародитель матраса делался из натуральных материалов: соломы, тростника, перьев птиц и шерсти животных. В наши дни матрасы делают из более современных материалов, которые отвечают всем стандартам и даже оказывают лечебные свойства.

В нашем ролике вы узнаете, как делают матрасы.

Фото: Rostov.ru.
