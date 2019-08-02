В Ростове сотрудник аптеки спрятал 600 капсул лирики в микроволновке



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В одной из аптек Александровки в Ростове обнаружили более 600 капсул лирики.



Сотрудник торговой точки спрятал сильнодействующий препарат наркотического содержания в микроволновке. Печь стояла рядом с кассовым аппаратом. Об этом 6 августа рассказали в управлении Росздравнадзора Ростовской области.

- Фармацевтическая организация за нарушение правил хранения лекарств была привлечена к ответственности, - пояснила пресс-секретарь управления Елена Нечай. – Аптека заплатит штраф в размере 100 тысяч рублей.



По словам представителя ведомства, ранее препараты в аптеках находили в диване, шкафу с одеждой, кассе, мусорном ведре и даже в туалете.



Только за прошедший месяц в Ростове четыре аптеки получили максимальные штрафы по 200 тысяч рублей и пять аптек приостановили работу на 30 суток за безрецептурный отпуск лекарств из категории аптечной наркомании.



Напомним, препарат лирика - это лекарство, применяемое для борьбы с болью и судорогами. Является сильным обезболивающим. С 1 июня 2012 года безрецептурный отпуск препарата запрещен.