Площадь Карла Маркса в Ростове залило горячей водой из-за аварии на теплотрассе

Из-за коммунальной аварии на теплотрассе в районе площади Карла Маркса в Ростове улицу затопило горячей водой. Происшествие случилось поздней ночью 8 декабря.Порыв случился на теплотрассе в районе дома № 21 на улице 19-я Линия. Очевидцы испугались, когда мощным потоком горячая вода хлынула по проезжей части, образовав густой туман. Автомобилистам пришлось притормаживать на дороге из-за плохой видимости.В диспетчерской теплосетей Rostov.ru рассказали, что воду в районе места ЧП уже перекрыли.- В зоне теплотрассы нет жилых построек, - уточнили в диспетчерской службе Пролетарского района. - Работа по устранению аварии уже идет.Рабочие обещают устранить порыв за несколько часов.