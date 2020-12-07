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Площадь Карла Маркса в Ростове залило горячей водой из-за аварии на теплотрассе

Площадь Карла Маркса в Ростове залило горячей водой из-за аварии на теплотрассе
Из-за коммунальной аварии на теплотрассе в районе площади Карла Маркса в Ростове улицу затопило горячей водой. Происшествие случилось поздней ночью 8 декабря.

Порыв случился на теплотрассе в районе дома № 21 на улице 19-я Линия. Очевидцы испугались, когда мощным потоком горячая вода хлынула по проезжей части, образовав густой туман. Автомобилистам пришлось притормаживать на дороге из-за плохой видимости.

В диспетчерской теплосетей Rostov.ru рассказали, что воду в районе места ЧП уже перекрыли.

- В зоне теплотрассы нет жилых построек, - уточнили в диспетчерской службе Пролетарского района. - Работа по устранению аварии уже идет.

Рабочие обещают устранить порыв за несколько часов.

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