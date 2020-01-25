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Утечка на теплотрассе: в центре Ростова отключили отопление

Утечка на теплотрассе: в центре Ростова отключили отопление
Весь центр Ростова-на-Дону остался без отопления. В районе дома № 45 по улице Седова произошла утечка на теплотрассе. Инцидент случился 28 января.

Чтобы устранить поломку, рабочие перекрыли горячую воду. В городской администрации сообщили, что отопление отключили в 98 жилых домах и на 12 социальных объектах. Без тепла остались жильцы улиц между переулками Братским и Журавлёва, а также улиц Пушкинской и Береговой.

- К ликвидации аварии привлечены две аварийные бригады в составе девяти человек и семи единиц техники, - добавили в пресс-службе администрации.

Работы планируют завершить до 21 часа 28 января.

Ранее Rostov.ru сообщал о порыве трубы на улице Малиновского. В Советском районе без воды остались порядка 600 ростовчан.

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