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В Ростове затопило улицу Орбитальную из-за коммунальной аварии

В Ростове затопило улицу Орбитальную из-за коммунальной аварии
В Ростове-на-Дону потоки воды хлынули на проезжую часть из-за коммунальной аварии. ЧП произошло на пересечении улиц Орбитальной и Обсерваторной утром 23 сентября.

Как рассказали очевидцы, на дороге образовалась целая река, от которой идёт пар. Однако никакого неприятного запаха на месте происшествия нет. Вероятно, где-то прорвало трубу с горячей водой.

Из-за коммунальной аварии автомобили и автобусы с трудом преодолевают водные потоки на Орбитальной, а пешеходы не могут перейти дорогу. В связи с этим ЧП можно предположить, что жильцы близлежащих домов остались на какое-то время без горячей воды.

В «Теплокоммунэнерго» никаких сведений об аварии не поступало.

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