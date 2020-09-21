В Ростове затопило улицу Орбитальную из-за коммунальной аварии

В Ростове-на-Дону потоки воды хлынули на проезжую часть из-за коммунальной аварии. ЧП произошло на пересечении улиц Орбитальной и Обсерваторной утром 23 сентября.Как рассказали очевидцы, на дороге образовалась целая река, от которой идёт пар. Однако никакого неприятного запаха на месте происшествия нет. Вероятно, где-то прорвало трубу с горячей водой.Из-за коммунальной аварии автомобили и автобусы с трудом преодолевают водные потоки на Орбитальной, а пешеходы не могут перейти дорогу. В связи с этим ЧП можно предположить, что жильцы близлежащих домов остались на какое-то время без горячей воды.В «Теплокоммунэнерго» никаких сведений об аварии не поступало.