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Донские ветеринары спасают парализованного пса из Сальска

Донские ветеринары спасают парализованного пса из Сальска
Донские ветеринары спасают парализованного пса из Сальска. Эту информацию сообщила Юлия Адимова, руководительница приюта для бездомных животных в Сальске, в интервью изданию DonDay.

Юлия рассказала, что собаку с поврежденными конечностями обнаружили на улице Коломийцева еще в сентябре, приблизительно семь месяцев назад. Однако, когда группа добровольцев прибыла на указанное место, животное уже пропало.

В середине апреля местные жители повторно увидели раненую собаку. На этот раз животное удалось поймать и доставить в ветеринарную лечебницу для оказания необходимой помощи.

-Первичный осмотр и рентгеновское исследование показали, что у Митеньки (так назвали пса) сломана задняя конечность, сломан таз, имеется трещина, произошло сдавливание нервных окончаний, а также обнаружены многочисленные гнойные раны,- пояснила владелица приюта.

На протяжении нескольких дней собаку регулярно возили в ветеринарную клинику для проведения инъекций и перевязок. После завершения всех необходимых диагностических процедур врачи озвучили Юлии неутешительное заключение.

-Ветеринарные специалисты сообщили мне, что Митенька утратил способность ходить, - рассказывает волонтер. - Это является следствием застарелых переломов, ущемления нерва, на лапе имеется кровоточащая рана с обнаженной кожей, которая стерлась практически до кости, так как Митенька долгое время был вынужден передвигаться ползком.

Юлия подчеркнула, что на данный момент собаке необходимы ежедневные перевязки и инвалидная коляска на постоянной основе. С ее помощью Митенька сможет передвигаться, но исключительно по ровной поверхности.
Фото: Юлия Адимова
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