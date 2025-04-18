Донские ветеринары спасают парализованного пса из Сальска
Донские ветеринары спасают парализованного пса из Сальска. Эту информацию сообщила Юлия Адимова, руководительница приюта для бездомных животных в Сальске, в интервью изданию DonDay.
Юлия рассказала, что собаку с поврежденными конечностями обнаружили на улице Коломийцева еще в сентябре, приблизительно семь месяцев назад. Однако, когда группа добровольцев прибыла на указанное место, животное уже пропало.
В середине апреля местные жители повторно увидели раненую собаку. На этот раз животное удалось поймать и доставить в ветеринарную лечебницу для оказания необходимой помощи.
-Первичный осмотр и рентгеновское исследование показали, что у Митеньки (так назвали пса) сломана задняя конечность, сломан таз, имеется трещина, произошло сдавливание нервных окончаний, а также обнаружены многочисленные гнойные раны,- пояснила владелица приюта.
На протяжении нескольких дней собаку регулярно возили в ветеринарную клинику для проведения инъекций и перевязок. После завершения всех необходимых диагностических процедур врачи озвучили Юлии неутешительное заключение.
-Ветеринарные специалисты сообщили мне, что Митенька утратил способность ходить, - рассказывает волонтер. - Это является следствием застарелых переломов, ущемления нерва, на лапе имеется кровоточащая рана с обнаженной кожей, которая стерлась практически до кости, так как Митенька долгое время был вынужден передвигаться ползком.
Юлия подчеркнула, что на данный момент собаке необходимы ежедневные перевязки и инвалидная коляска на постоянной основе. С ее помощью Митенька сможет передвигаться, но исключительно по ровной поверхности.