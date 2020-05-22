Парад Победы в Ростове планируют провести в конце июня
Президент России распорядился начать подготовку к проведению парада Победы, который был перенесён из-за пандемии коронавируса. Новую дату мероприятия, посвящённого 75-летию окончания Великой Отечественной войны, Владимир Путин озвучил 26 мая.
- Приказываю начать подготовку к военному параду в столице России Москве и других городах, - сказал глава государства на совещании с министром обороны.
Парад планируют провести по всей стране, включая Ростова-на-Дону. Он назначен на 24 июня — день, когда в 1945 году состоялся исторический марш солдат, прошедших войну и выигравших её.
Помимо этого, в стране состоится шествие «Бессмертного полка». Предварительно, оно состоится 26 июля. Дату могут изменить из-за эпидемиологической обстановки.
Недавно Rostov.ru писал, что в Ростове продолжают поиск подрядчика, который обеспечит техническое обслуживание концерта в честь Дня Победы. На эти нужды из городского бюджета выделяют четыре миллиона рублей.