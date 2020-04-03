В Ростове-на-Дону в период пандемии коронавируса продолжают подготовку к параду Победы
В Ростове-на-Дону пока не стали отменять подготовку к празднования Дня Победы. Сейчас в городе ведётся подготовка к параду. Об этом 6 апреля сообщили на заседании организационного комитета по подготовке и празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Планируется, что в шествии примут участие более 3 700 человек. В колонне пройдёт и военная техника. Ранее стало известно, что ростовчане увидят 9 мая новейшие бронетранспортёры. Машины представит соединение морской пехоты Черноморского флота.
В 9 часов по Большой Садовой проедет колонна автобусов с ветеранами. Они остановятся на Театральной площади. Военный парад начнётся в 10 часов. Шествие «Бессмертного полка» пройдёт с 11 до 13 часов. Несмотря на пандемию коронавируса и введение режима обязательной самоизоляции подготовка к самой масштабной акции в стране не приостановлена.
Праздничный салют начнётся в 22 часа. Фейерверк запустят из артиллерийских орудий.