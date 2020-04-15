В Ростовской области отменили парад Победы 9 мая

В Ростовской области перенесут празднование Дня Победы. Об этом 16 апреля сообщил глава региона Василий Голубев. Такие меры связаны с пандемией коронавируса.Отменены все мероприятия, приуроченные к праздничной дате. В частности, 9 мая не состоятся традиционный парад и шествие бессмертного полка.На днях о переносе парада на Красной площади сообщил президент России Владимир Путин. Новая дата мероприятия не сообщается. Она будет зависеть от эпидемиологической обстановки в стране.Ранее сообщалось, что на проведение парада Победы в Ростове-на-Дону уже выделили десятки миллионов рублей. В частности, на вечерний гала-концерт потратили 8 миллионов рублей, на выступление Полины Гагариной — 5 миллионов, на оформление города — 22,5 миллиона.