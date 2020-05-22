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В Ростове возобновлён поиск подрядчика для перенесённого концерта в честь Дня Победы

В Ростове возобновлён поиск подрядчика для перенесённого концерта в честь Дня Победы
В Ростове-на-Дону планируют провести концерт в честь Дня Победы, празднование которого перенесли из-за пандемии коронавируса. Городское управление культуры продолжает искать подрядчика для технического обеспечения мероприятия. Такая информация опубликована на сайте госзакупок. На данные услуги из бюджета Ростова выделяют четыре миллиона рублей.

Дата концерта неизвестна. В документации указано, что заказчик проинформирует исполнителя за неделю до его проведения. Мероприятие состоится на Театральной площади.

Подрядчику необходимо поставить сцену, экраны, звуковое, световое, музыкальное оборудование, пюпитры для нот, вентиляторы для исполнителей, стойки для микрофонов, а также обеспечить художественное оформление площадки.

Напомним, когда концерт 9 мая ещё не был отменён, в Ростове планировала выступить Полина Гагарина. На её приезд выделяли пять миллионов рублей. Однако пока не известно, приедет ли артистка в другую дату.

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