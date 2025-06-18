Александр Скрябин побывал с рабочим визитом в МФЦ на 40-летия Победы

Фото: Администрация Ростова

В Ростове-на-Дону в новом многофункциональном центре уже успели оказать помощь 8,5 тысячи жителей за месяц работы. Центр расположен на проспекте 40-летия Победы в Пролетарском районе города. С рабочим визитом в центре побывал глава Ростова Александр Скрябин.- Во время посещения осмотрел помещение центра, оценил его работу и пообщался с посетителями, которые поделились своими впечатлениями и рассказали о самых востребованных услугах. В этом офисе доступно около 238 различных услуг для ростовчан, - отметил глава.Новый многофункциональный центр выступает пилотной площадкой для оформления сделок и получения выписок из ЕГРН по недвижимости, находящейся на территории новых регионов. Услуга пользуется огромным спросом: уже более 19 тысяч человек обратились за помощью.МФЦ активно работает над обеспечением безопасности граждан от мошеннических операций. Ростовчане могут обратиться за помощью для оформления запрета на получение кредитов и займов в банках и микрофинансовых организациях. Это можно сделать через портал Госуслуги в постоянном пользовательском сопровождении офисов МФЦ.Александр Скрябин подчеркнул, что МФЦ пользуются большой популярностью у ростовчан, и власти города будут продолжать развивать эту важную инфраструктуру для удобства и комфорта местных жителей.