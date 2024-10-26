Фото: Администрация Ростова.

Алексей Логвиненко принял участие в открытии Всероссийских соревнований по быстрым шахматам этапа «РАПИД Гран-При России». Турнир, который пройдёт в течение двух дней, посвящен памяти первого президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. В числе почетных гостей были министр по физической культуре и спорту Ростовской области Самвел Аракелян, руководитель представительства главы Чеченской Республики в Ростовской области Руслан Гончаев, помощник главы Чеченской Республики, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев, президент федерации шахмат Ростовской области Арутюн Сурмалян.Турнир по быстрым шахматам проводится уже более 10 лет. За все годы в рамках соревнований оттачивали свое мастерство самые талантливые шахматисты. Уникальность быстрых шахмат - в лимите на время для хода, что требует от игроков наибольшей концентрации внимания и быстроты реакции.Участие в двухдневном турнире принимают шахматисты из Ростовской области, Чеченской Республики, Дагестана, Северной Осетии-Алании, Краснодарского края, Республики Крым, Волгоградской области, Воронежской области, Москвы, ДНР и ЛНР, Запорожской области и других территорий.- Донская столица выбрана для проведения турнира неспроста. Шахматная школа донской столицы и региона воспитала десятки сильнейших игроков. Многие спортсмены прославили Ростов не просто на всероссийском,а на международном уровне, - подчеркнул глава администрации Ростова. - Кроме того, донская столица обладает мощным тренерским составом по шахматам. Именно победы выдающихся шахматистов дают импульс активному развитию шахматного движения в Ростове.Алексей Валентинович пожелал участникам удачи, а болельщикам – веры в своих героев. Пусть победит сильнейший!