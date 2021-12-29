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От коронавируса в Ростовской области умерли еще 29 человек

От коронавируса в Ростовской области умерли еще 29 человек
В Ростовской области от ковида умерли еще 29 человек. За последние сутки жертвами COVID-19 стали 16 женщин и 13 мужчин. У всех были хронические заболевания, которые и привели к летальному исходу.

На Дону с начала пандемии от коронавируса скончались 9 694 человека. Большая часть из них - пожилые люди. При этом инфекция не щадит ни молодежь, ни детей. В 2020-м от ковида умер 12-летний мальчик. Среди жертв опасного заболевания - множество медиков, чиновников и политиков.
Фото: Алексей Бойко.
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