От коронавируса в Ростовской области умерли еще 29 человек

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области от ковида умерли еще 29 человек. За последние сутки жертвами COVID-19 стали 16 женщин и 13 мужчин. У всех были хронические заболевания, которые и привели к летальному исходу.На Дону с начала пандемии от коронавируса скончались 9 694 человека. Большая часть из них - пожилые люди. При этом инфекция не щадит ни молодежь, ни детей. В 2020-м от ковида умер 12-летний мальчик. Среди жертв опасного заболевания - множество медиков, чиновников и политиков.