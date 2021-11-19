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В Ростовской области от коронавируса умерли еще 38 человек

В Ростовской области от коронавируса умерли еще 38 человек
В Ростовской области от COVID-19 скончались еще 38 человек. Жертвами инфекции за последние 24 часа стали 22 женщины и 16 мужчин. Самому молодому из них - 41 год.

С начала пандемии от вируса скончался 8 391 гражданин. У всех были различные хронические заболевания.

Большая часть умерших - пожилые люди. При этом инфекция не щадит и молодежь. От ковида умирают даже дети. В 2020 году инфекция унесла жизнь 12-летнего мальчика.

Наряду со смертностью растет и заболеваемость коронавирусом. За последние 24 часа положительные тесты на COVID-19 получили 656 человек. Эпидобстановка ухудшается ежедневно. Если ситуация не стабилизируется, то власти могут вернуть антиковидные ограничения.
Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.
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