Опубликован график отключения горячей воды в разных районах Ростова

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В Ростове началась подготовка к отопительному сезону. К опрессовке тепловых сетей приступили «Ростовские тепловые сети». В связи с этим в нескольких районах города в мае-июле будут отключать горячую воду.С 18 по 22 мая горячей воды не будет в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах.С 15 по 19 июня подача будет прекращена в Советском и Железнодорожном районах.С 13 по 15 июля без горячей воды останутся жители Кировского, Ленинского и Пролетарского районов.Как сообщили в администрации города, всего в межотопительный период необходимо подготовить 180 котельных и более 300 трассовых километров тепловых сетей.