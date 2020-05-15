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Опубликован график отключения горячей воды в разных районах Ростова

Опубликован график отключения горячей воды в разных районах Ростова
Фото: lopasnya.ru
В Ростове началась подготовка к отопительному сезону. К опрессовке тепловых сетей приступили «Ростовские тепловые сети». В связи с этим в нескольких районах города в мае-июле будут отключать горячую воду.

С 18 по 22 мая горячей воды не будет в Ворошиловском, Октябрьском и Первомайском районах.

С 15 по 19 июня подача будет прекращена в Советском и Железнодорожном районах.

С 13 по 15 июля без горячей воды останутся жители Кировского, Ленинского и Пролетарского районов.

Как сообщили в администрации города, всего в межотопительный период необходимо подготовить 180 котельных и более 300 трассовых километров тепловых сетей.

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